12 улиц Нижнего Новгорода и Канавинский мост перекроют из-за фестиваля спорта. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Движение транспорта по 12 улицам и мосту временно остановят в Нижнем Новгороде 5 августа в связи с проведением спортивного фестиваля. Об этом сообщается в постановлении на сайте городской администрации.

С 00.01 до 19.00 проезд будет закрыт по набережной Гребного канала, по улице Красная Слобода, по Нижневолжской набережной, Казанскому съезду, а также по Георгиевскому съезду.

Кроме того, с 00.01 до 14.00 будет закрыто движение по Похвалинскому съезду, Канавинскому мосту, по улицам Советской, Самаркандской, Стрелке, Совнаркомовской, Волжской набережной и Пролетарской.

Изменения в схеме дорожного движения связаны с организацией спортивного фестиваля «IRONSTAR NIZNIY NOVGOROD 2023». Объехать зоны проведения мероприятия можно будет по прилегающим улицам.

КОНКРЕТНО:

5 августа с 00.01 до 19.00 движение будет закрыто на следующих участках:

– набережная Гребного канала – на участке от дома 177 слобода Печеры до улицы Красная Слобода,

– по улице Красная Слобода,

– по Нижневолжской набережной – на участке от улицы Красная слобода до улицы Черниговская,

– по Казанскому съезду – на участке от дома 9а по улице Красная Слобода до улицы Нижневолжская набережная,

– по Георгиевскому съезду – на участке от дома 3 по Георгиевскому съезду до улицы Нижневолжская набережная.

5 августа с 00.01 до 14.00 движение будет закрыто:

– по Похвалинскому съезду – на участке от улицы Малая Покровская до Канавинского моста,

– по Канавинскому мосту – оба направления,

– по улице Советская – на участке от дома 12 по улице Советская до Канавинского моста,

– по улице Самаркандская – на участке от улицы Стрелка до улицы Совнаркомовская,

– по улице Стрелка – на участке от Канавинского моста до дома 3а по улице Стрелка,

– по улице Совнаркомовская – на участке от улицы Самаркандская до улицы Волжская набережная,

– по улице Волжская набережная,

– по улице Пролетарская – на участке от улицы Волжская набережная до дома 14а по улице Пролетарская.