Мужчина утонул на озере Земснаряд в Нижнем Новгороде 2 августа

42-летний мужчина утонул на озере Земснаряда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ужасные новости из Нижнего Новгорода – 42-летний мужчина утонул на озере Земснаряда в Автозаводском районе 2 августа. О случившемся стало известно в тот же день в 06:20. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– Силами аварийно-спасательного отряда тело мужчины было извлечено из водоема и доставлено на берег, – сообщили в ведомстве. – Тело было передано сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Нижегородцам напоминают, что во время отдыха вблизи водоёмов необходимо соблюдать правила поведения на воде и быть предельно осторожными. А именно: не купаться там, где это запрещено, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, не оставлять детей у воды без присмотра, не выплывать за судовой ход и не приближаться к судам, не устраивать в воде игр, связанных с захватами, соблюдать правила безопасности эксплуатации лодок и гидроциклов.