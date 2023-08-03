Лидер фракции КПРФ предложил отменить нижегородский транспортный налог и разработать закон о парковках Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Лидер КПРФ Владислав Егоров предложил отменить транспортный налог и узаконить парковки в Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба НРО КПРФ.

Как отмечается, создание платных парковок нацелено не на решение транспортных проблем местных жителей, а на извлечение прибыли. Это — третий налог на автовладельцев, наряду с транспортным налогом, который власти давно обещали отменить.

-Когда повысили акциз на топливо, говорили, что это станет заменой транспортного налога. Однако получилось, что автомобилисты платят двойной налог – ежегодно и каждый раз, когда заправляют топливо, - добавил Владислав Егоров.

Фракция КПРФ подготовила проект закона о «нулевой ставке». Фактически – это предложение отменить транспортный налог.

Депутат добавил, что для регулирования транспортного потока необходимо создавать новые парковочные места, а также расширять дороги. Кроме того, стоимость платной парковки 60 р/час – необоснованно дорогая.

- По нашему мнению, максимальный размер тарифа не должен превышать 40 рублей в час и 200 рублей в сутки, - отметил депутат.

Также было предложение увеличить бесплатный период пользования парковкой с 15 минут до 30. Владислав Егоров подчеркнул, что для регулирования этих вопросов, необходимо принять соответствующий закон.