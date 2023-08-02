188 случаев взяточничества зафиксировано в Нижегородской области за полгода. Фото: Олег ЗОЛОТО

188 случаев взяточничества зафиксировано в Нижегородской области с января по июнь этого года. Такая информация размещена на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным статистики ведомства, из 188 фактов нарушений, 95 – получение и 36 – дача взятки. Стоит отметить, что по данным 2022 года было задокументировано 222 случая взяточничества, что на 15,3 процента больше, чем в этом году.

Ранее мы сообщали, что в Нижнем Новгороде арестован директор дворца спорта «Нагорный» Вадим Козлов. Его подозревают в получении взятки.

По версии следствия, преступление было совершено еще в 2020 году, когда Козлов занимал должность заместителя начальника исправительной колонии №5. Крупную сумму денег он получил за послабление режима содержания осужденных.

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