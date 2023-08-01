Нижегородцы сообщили в полицию о действиях незнакомца. Фото: "Нижний Новгород Без цензуры".

Неизвестный приставал к детям на Мещерском озере в Нижнем Новгороде. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе регионального ГУ МВД, 26 июля в городской отдел полиции №2 поступило сообщение о том, что незнакомец совершает неправомерные действия в отношении детей на территории у водоема.

- В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, сообщения о сомнительном гражданине начали появляться в соцсетях. Авторы постов предостерегают нижегородцев, так как считают, что этот человек может представлять реальную опасность для несовершеннолетних.

- К детям в воде приставал вот этот человек. Заглядывал в раздевалки, и зашёл к девочке, когда она была в раздевалке, - сообщается в паблике «Нижний Новгород. Без цензуры».

По словам автора поста, незнакомцу на вид 30 лет и он внешне не похож на русского. На лице у мужчины синяк, при попытке заговорить с ним притворяется иностранцем.