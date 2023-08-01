Специалисты проверяли мясные полуфабрикаты, произведенные в Татарстане. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опасные листерии обнаружили в мясных полуфабрикатах в Нижегородской области. При попадании этих патогенных микроорганизмов в организм может развиться тяжелая инфекция. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Специалисты проверяли мясные полуфабрикаты, произведенные в Татарстане. На анализ попали образцы из мяса цыплят-бройлеров.

– Наличие листерий в мясной продукции является нарушением Технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки», – сообщает ведомство.

Результаты исследования внесены в автоматизированную систему «ВЕСТА». Будут приняты меры реагирования, чтобы изъять зараженную продукцию из производства.

Как известно, листерии очень широко распространены в окружающей среде. Они устойчивы к разным условиям внешней среды, и легко переносят воздействие низких температур, не погибают при замораживании. Могут размножаться в тушах мертвых животных, на поверхности растений, в воде и почве. Оптимальным условием для их активного размножения считается температура воздуха от 4 до 6 градусов.