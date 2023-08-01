Благоустройство территории около канатной дороги на Бору завершится ко Дню города Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Работы по благоустройству площади возле канатной дороги на Бору завершатся ко Дню города. Об этом сообщил глава местного самоуправления городского округа Бор Алексей Боровский, отвечая на вопросы граждан в социальной сети.

Местный житель задал вопрос, в котором поинтересовался, когда будет завершено благоустройство общественного пространства. Он также добавил, что через две недели Бор отмечает 85-летие.

Алексей Боровский рассказал, что на данный момент заказчик работ АНО Центр 800 ведет активную подготовку компонентов для завершения благоустройства.

Кроме того, представители АНО «Центр 800» добавили, что ко Дню города завершатся работы по устройству покрытия парковки, ливневой канализации и системы освещения.