Жительница Тоншаевского округа заключила контракт на службу в зоне СВО. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Жительница Тоншаевского района Нижегородской области отправится на СВО по контракту. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Два брата Людмилы сейчас принимают участие в СВО. Один брат находится в зоне спецоперациии 1,5 года, другой брат – год. Отмечается, что у женщины среднее медицинское образование и она отправится на службу в военном госпитале.

Кроме того, губернатор рассказал, что случай Людмилы не единственный. Другие нижегородки также заключаются контракт и идут служить. Есть среди них не только медики, но и связисты, и некоторые другие специальности.