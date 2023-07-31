Спектакли, инсталляции и экспериментальные показы проведут на фестивале «Специфик» в Нижнем Новгороде. Фото: Центр театрального мастерства.

Спектакли по произведениям классиков, инсталляции и экспериментальные показы проведут во время фестиваля «Специфик» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

«Специфик» - это первый фестиваль site-specific спектаклей, который проводит Центр театрального мастерства. Его проведут в два этапа 4-6 августа и 11-13 августа. Спектакли покажут на различных городских площадках, в том числе, стадион «Водник», по маршруту трамвая №2, на острове у Стрелки и других. Программа фестиваля разделена на три смысловые части: «Текст в городе», «Эксперимент» и «Город как арт-пространство».

Также стали известны победители, которые прошли отбор в опен-колле для экспериментального блока фестиваля, посвященного Нижнему глазами жителей. Среди них художники и перформеры Евгений Цапаев, Алиса Шмидт и Елизавета Матвеева, Алёна Орлова и Анастасия Волкова, которые создадут работы вместе с приглашенными кураторами из казанского театра «Акт» специально для фестиваля.

Третий блок будет посвящен создаю инсталляции. Искусствовед Майя Ковальски и приглашенный режиссер Полина Кардымон будут сотрудничать с местным креативным сообществом. В рамках этого блока будет создано направление «Звук», где с помощью саунд-дизайна и документальных материалов зрителей погрузит в атмосферу загадочных событий Нижнего Новгорода. Помимо этого, будет создано направление «Гастрономия», «Красная Слобода», «Стрит-Арт».

С 4 по 6 августа в 21:00 на стадионе «Водник» покажут спектакль -хэдлайнер «Сад» (по мотивам пьесы «Вишневый сад» А.П. Чехова), реж. Филипп Гуревич.

4 августа в 20:30, 5 и 6 августа в 20:00 и 21:30 – покажут спектакль «В Москву» (по мотивам пьесы «Три сестры» А.П. Чехова), реж. Денис Парамонов — территориально трамвай №2.

4 августа в 19:00, 5 и 6 августа в 16:00 и 19:00 - покажут спектакль «Река» (по мотивам реалистичной повести «Река Потудань» Андрея Платонова), реж. Кирилл Заборихин — территориально остров у Стрелки.

7 августа в 20:00 на Стрелке в рамках фестиваля пройдет специальный показ трехактного перформанса «Три закона Ньютона» от лаборатории физического театра «Монолог лаб» от режиссеров Игоря Шаройко, Марины Херолянц, Александра Горчилина и продюсера Инны Ганс.