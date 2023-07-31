Завершилось благоустройство Соборной площади и прилегающих территорий в Арзамасе. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Благоустройство Соборной площади и прилегающих территорий завершилось в Арзамасе. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Как отмечается, работа была проделана совместно с правительством региона, администрацией Арзамаса, командой кластера "Арзамас-Дивеево-Саров", Нижегородской митрополией и при поддержке федеральных властей. Ранее на Соборной площади была парковка и разбитый асфальт, однако сейчас там пешеходная зона.

Кроме того, привели в порядок и прилегающие улицы. С 2022 года провели ремонт около 130 фасадов домов.

- Помимо масштабного благоустройства центра этого небольшого, но богатого на историю города, реализуется и ряд инфраструктурных проектов: сделана ливневка, строятся новые транспортно-пересадочные узлы, создается система вывода транзитного транспорта за пределы города, - добавил Глеб Никитин.

Также в будущем администрация города продолжит благоустройство и проведет другие ремонтные работы в историческом центре города.