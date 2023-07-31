Нижегородская область заняла 45 строчку в рейтинге регионов по доступности бензина Фото: Виктор Гусейнов

Нижегородская область заняла 45 место из 85 в рейтинге регионов по доступности бензина. Об этом свидетельствует исследования РИА «Новости».

Эксперты проанализировали, какое количество бензина АИ-92 жители регионов смогут купить на среднюю зарплату. Отметим, что за первое полугодие 2023 года бензин марки АИ-92 подорожал почти во всех регионах. Средняя цена по России составила 48,37 рублей за литр – это на 2,5% больше, чем в декабре прошлого года.

Жители Нижегородской области могут купить 879 литров топлива. Цена за литр бензина составляет 47,91 рублей.

Больше всего бензина на среднемесячную зарплату можно купить в Москве, Ямало-Ненецком и Чукотском автономных округах. На последнем месте в списке расположена Республика Ингушетия.