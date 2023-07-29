Три человека пострадали из-за упавшей остановки в Кстовском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В Кстовском районе опрокинулась остановка, и из-за этого пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

29 июля внутри павильона остановки у СНТ «Дружба» находились три человека: две женщины и мужчина. Из-за сильного порывистого ветра остановка упала прямо на ожидающих транспорт людей.

Из-за сильного порывистого ветра остановка упала прямо на ожидающих транспорта людей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Пострадавшие были доставлены в Кстовскую ЦРБ, затем эвакуированы в НОКБ имени Семашко с травмами различной степени тяжести. В настоящее время медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, - сообщают в Минздраве Нижегородской области.

Напомним, сегодня четверо нижегородцев вышли в шторм на яхте и перевернулись. В результате происшествия погибла 71-летняя женщина. Троих пассажиров судна спасли очевидцы.

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