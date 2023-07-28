Кишечную палочку нашли в самой популярной шаурме Нижнего Новгорода Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кишечную палочку нашли в одной из торговой точки с самой популярный шаурмой, расположенной в районе Средного рынка. Об этом сообщило NewsNN.

Как отмечается, редакция отдала на проверку шаурму из трех ресторанов. В одной из них обнаружили бактерии кишечной палочки, в двух других нашли кишечную палочку и стафилококк. Помимо этого, во всех трех образцах шаурмы была повышена общая бактериальная обсемененность.

Вирусолог Виктория Краснова отметила, что, если кишечная палочка и золотистый стафилококк находится в еде в большом количестве, то есть эти блюда становится опасным. Однако, если съесть шаурму, как только она приготовиться и не давать ей лежать - отравления можно избежать.