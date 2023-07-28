Палаточный городок для 3 тысяч паломников подготовили в Дивееве

Палаточный городок закроется вечером 2 августа. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Дни памяти преподобного Серафима Саровского будут праздновать в Дивееве с 31 июля по 2 августа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, для прибывающих на праздник гостей обустроен палаточный городок, его приемка состоялась 27 июля.

В городке 40 палаток, каждая из которых вмещает до 80 человек. Часть палаток отдана под часовню, медпункт и столовые. Паломникам будут доступны все необходимые удобства — двухразовое питание, душ и туалет. Имеются места для зарядки мобильных телефонов.

- Сегодня мы приняли лагерь, и сюда сразу заселились первые паломники. В этом году жилье в городке рассчитано на 3 тысячи человек. Гостям будут помогать 400 волонтеров. Огромная роль уделяется вопросам безопасности, рассказал и.о. управляющего делами регионального правительства Юрий Бортников, участвовавший в приемке.

По его словам, во время праздника здесь круглосуточно будут работать медики, спасатели, полиция и Росгвардия. Отмечается, чтио палаточный городок будет открыт до вечера 2 августа.