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НовостиОбщество28 июля 2023 12:05

Жара +35 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 28-29 июля

Об этом жителей региона предупреждает МЧС
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Жара +35 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 28-29 июля.

Жара +35 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 28-29 июля.

Фото: Павел КЛОКОВ

Сильная жара ожидается в Нижнем Новгороде и области днем 28 и 29 июля. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, в пятницу и субботу воздух прогреется до +35 градусов. Самое время, чтобы искупаться и позагорать. Однако не находитесь под палящим солнцем без головного убора и не загорайте в полдень, когда солнце наибболее активно.

В связи с жаркой погодой повышается вероятность природных пожаров, так что будьте осторожны при обращении с огнем.