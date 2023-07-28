Жара +35 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 28-29 июля. Фото: Павел КЛОКОВ

Сильная жара ожидается в Нижнем Новгороде и области днем 28 и 29 июля. Экстренное предупреждение распространило ГУ МЧС по Нижегородской области.

Согласно информации, в пятницу и субботу воздух прогреется до +35 градусов. Самое время, чтобы искупаться и позагорать. Однако не находитесь под палящим солнцем без головного убора и не загорайте в полдень, когда солнце наибболее активно.

В связи с жаркой погодой повышается вероятность природных пожаров, так что будьте осторожны при обращении с огнем.