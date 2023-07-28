ТЦ «Чкалов» в Нижнем Новгороде продают за 490 млн рублей. Фото: Авито.

Торговый центр «Чкалов» в Канавинском районе продают за 490 млн рублей. Объявление о продажи появилось на сайте Авито.

По словам продавца, пятиэтажное здание построено в 2011 году. В нем есть все необходимые технические системы – вентиляция, кондиционеры, видеонаблюдение. В здании есть два лифта и эскалаторы. В ТЦ есть собственная котельная. Внутри большое количество магазинов, среди них продуктовый, магазин хозтоваров, ювелирный салон, несколько магазинов одежды и офисы.

Земельный участок под торговым центром находится в собственности.

Напомним, что в 2018 году торговый центр уже продавали, однако тогда владелец предлагал купить бизнес за 606 млн рублей.