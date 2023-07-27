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НовостиОбщество27 июля 2023 11:12

Жилой микрорайон возведут методом скоростного строительства в Нижегородской области

Микрорайон будет включать 65 малоэтажных домов
Елизавета КОПЫЛОВА
Жилой микрорайон возведут методом скоростного строительства в Нижегородской области

Жилой микрорайон возведут методом скоростного строительства в Нижегородской области

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жилой микрорайон «Новая жизнь» возведут методом скоростного строительства в Кстовском районе. Об этом сообщает ДОМОСТРОЙНН.РУ.

По информации источника, всего на площади 30 га планируют построить 65 четырехэтажных домов на 2400 квартир. Закончить строительство планируют к 2026 году, а за 2023 год построят 11 домов.

Строить дома с высокой скоростью подрядчику помогает налаженная работа с субподрядчиками и опыт работы с 2007 года. Сейчас проходит первый этап строительства, который завершится в первом квартале следующего года. В рамках этапа возведут 12 домов на 405 квартир. Каждая квартира будет с улучшенной отделкой под ключ.