ОКН «Дом А. А. Чистяковой» в Нижнем Новгороде отремонтируют летом 2023 года. Фото: УГООКН по Нижегородской области.

Объект культурного наследия «Дом А. А. Чистяковой» отреставрируют летом 2023 года. Об этом сообщает УГООКН по Нижегородской области.

Как отмечается, здание находится по адресу улица Академика Блохиной 12, лит. А. Его построили в 1841 году. 19 июля был заключён контракт на реставрацию здания. Подрядчиком выступит Государственное предприятие Нижегородской области по достройке и реставрации объектов недвижимости. Согласно выданному разрешению, в здании отремонтируют фасад, цоколь, крыльцо, оконные и дверные блоки. Также проведут демонтаж пристроя, он не является ОКН.

Разрешение на проведение работ выдано до 28 августа.