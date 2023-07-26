Еще пять кинозалов откроют в Нижегородской области в 2023 году

После модернизации кинозалы получат современный интерьер и оснащение. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Еще пять кинозалов откроются в деревнях и селах Нижегородской области в 2023 году. Модернизация поводится в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В этом году современный интерьер и качественное оснащение получат кинозалы в спортшколе «Красная горка» на Бору, в ФОКе «Триумф» в Володарске, на базе Дома культуры города Княгинино, в ФОКе «Чайка» в Перевозе, а также в ФОКе «Сокол» рабочего поселка Сокольское.

Как рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова, эти кинозалы вмещают от 50 до 230 человек. На преображение каждого из них будет направлено до 9 млн рублей. Здесь появятся современные проекторы и звуковое оборудование, удобные кресла и даже возможность смотреть фильмы в формате 3D.

- Переоборудование предусматривает дальнейшую возможность показа фильмов с тифлокомментариями для слабовидящих зрителей, - отметила Наталья Суханова.

Модернизация кинозалов завершится до конца 2023 года. После открытия доля отечественных фильмов в прокате будет составлять не менее 50%. Кино будут показывать здесь не менее 100 дней в течение календарного полугодия.