Жителей Бора предупредили о запахе газа на улице 25-26 июля

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Жителей Бора предупредили о возможном шуме и запахе газа 25-го и утром 26 июля. Об этом написал глава округа Александр Боровский на своей странице ВКонтакте.

По его словам, неприятные явления связаны с тем, что в городе ведут новый магистральный газопровод высокого давления. Запах газа может ощущаться в микрорайоне «Прибрежный» и соседних домах – это связано с тем, что специалисты проводят продувку старых газовых труб.

- Прошу сохранять спокойствие, ситуация штатная, - обратился к жителям Бора Александр Боровский.