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НовостиПолитика25 июля 2023 12:43

Более 20 млн рублей направят на цифровизацию нижегородских военкоматов

В военных комиссариатах наладят электронный документооборот
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Более 20 млн рублей направят на цифровизацию нижегородских военкоматов.

Более 20 млн рублей направят на цифровизацию нижегородских военкоматов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

20,1 млн рублей направят на цифровизацию военкоматов Нижегородской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент, пишет NewsRoom24.

Согласно инициативе, военкоматы планируют наделить правом на безвозмездное пользование государственным имуществом региона. Законопроект предполагает оснащение военных комиссариатов специальным цифровым оборудованием и системой электронного документооборота с возможностью конференцсвязи между военкоматами разных регионов.

Дело в том, что процесс оснащения военкоматов уже запущен: найден подрядчик, готовится техзадание на приобретение оборудования, но законом не предусмотрена возможность передачи этого в пользование военкоматов. Этот нюанс и призван скорректировать новый законопроект.