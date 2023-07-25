Более 20 млн рублей направят на цифровизацию нижегородских военкоматов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

20,1 млн рублей направят на цифровизацию военкоматов Нижегородской области. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в региональный парламент, пишет NewsRoom24.

Согласно инициативе, военкоматы планируют наделить правом на безвозмездное пользование государственным имуществом региона. Законопроект предполагает оснащение военных комиссариатов специальным цифровым оборудованием и системой электронного документооборота с возможностью конференцсвязи между военкоматами разных регионов.

Дело в том, что процесс оснащения военкоматов уже запущен: найден подрядчик, готовится техзадание на приобретение оборудования, но законом не предусмотрена возможность передачи этого в пользование военкоматов. Этот нюанс и призван скорректировать новый законопроект.