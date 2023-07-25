Долгострой на улице Медицинской начали сносить в Нижнем Новгороде

Дом бросили строить в 2006 году. Фото: Google Карты

В Нижнем Новгороде начали сносить один из самых старых долгостроев города - пятнадцатиэтажный дом на улице Медицинской в Советском районе. Об этом сообщает «АиФ-НН» со ссылкой на данные очевидцев.

Многоэтажку начали строить в далеком 2005 году, однако спустя год процесс остановился, а потом ее и вовсе забросили, так как застройщик обанкротился. Более 15 лет высотка стояла заброшенной и привлекала экстремалов, подростков и маргиналов. В прошлом году дом был признан самовольной постройкой, и суд постановил его снести. На его месте планируют построить современный жилой комплекс.