Памятник директору ГАЗа Борису Видяеву поставят в Автозаводском районе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В Нижнем Новгороде хотят установить памятник директору Горьковского автозавода Борису Видяеву. Решение было поддержано депутатами на заседании Комитета по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий, сообщает пресс-служба Гордумы.

С инициативой увековечить память «народного» директора ГАЗа выступил коллектив завода. Памятник будет установлен в сквере имени Бориса Видяева, расположенном в районе проспекта Ильича, улиц Школьной и Челюскинцев.

Эскиз монумента разработал нижегородский скульптор Алексей Щитов, в процессе также участвовали родственники Бориса Видяева и общественники от ГАЗа.

Борис Видяев проработал на Горьковском автозаводе больше 40 лет, с 1986-го по 1994 год являлся генеральным директором. Он был успешным руководителем и внес большой вклад в благополучие жителей Автозаводского района.