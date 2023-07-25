В Городце хотят снести коттедж экс-главы Заволжья Румянцева

Дом должен был быть снесен до 1 июля. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Местная администрация добивается сноса коттеджа экс-главы Заволжья Владимира Румянцева в Городце. Это здание в нарушение требований построено на месте бывшего архитектурного памятника на улице Шевченко, а значит подлежит демонтажу.

- Ранее собственнику было направлено требование – в срок до 1 июля 2023 года своими силами и за свой счет привести строящееся здание в соответствие с установленными требованиями, - рассказали в городской администрации.

Несмотря на эти требования, не предпринял никаких мер, дом не был снесен.

- Было направлено новое исковое заявление с целью обязать собственника в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу привести строящееся здание за свой счет в соответствие с установленными требованиями, - добавили в администрации.

В настоящее время иск в отношении Владимира Румянцева рассматривается в Городецком городском суде. По состоянию на 12 июля по этому делу назначена экспертиза.