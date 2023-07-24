Глеб Никитин провел обзорную экскурсию для глав регионов ПФО. Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел экскурсию по центру Нижнего Новгорода для глав регионов ПФО. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам губернатора области, главы регионов ПФО приехали в Нижний Новгород для участия в Совете округа под председательством полпреда Игоря Комарова. Глеб Никитин показал гостям города Нижегородский кремль, набережную Федоровского и улицу Рождественскую.

Кроме того, главы ПФО осуществили поездку до Стрелки на речном электроходе «ЭкоходЪ». Также познакомились с городовым.

- Некоторые коллеги помнят Нижний совершенно другим, в синих заборах. Ждем в гости туристов из регионов ПФО! Волга объединяет! – добавил Глеб Никитин.