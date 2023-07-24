Объявление с порно-сценой возмутили жителей Нижнего Новгорода

Странные ориентировки появились в Нижнем Новгороде. Фото: тг-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Странные объявления появились на днях на улицах Нижнего Новгорода. Листовка представляет собой информацию о розыске якобы педофила. Фотографию ориентировки опубликовал телеграм-канал «Нижний Новгород без цензуры».

«Внимание, розыск! По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста», разыскивается ….», - говорится в объявлении.

Далее указаны полностью фамилия, имя, отчество и дата рождения разыскиваемого. Сверху напечатаны черно-белые фото, предположительно, разыскиваемого, а внизу объявления напечатан кадр с порно-сценой с участием двух мужчин. И подпись – «Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области».

Мы связались с пресс-службой ведомства, и там нам рассказали, что не имеют отношение к распространению этой информации. Нижегородцы тем временем негодуют, глядя на эти ориентировки.

- Ужас, ведь это могут увидеть дети! Наверняка коллекторы ищут должника или какая-нибудь обиженная дамочка мстит, - предполагают интернет-пользователи.