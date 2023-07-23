Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Балахнинском районе. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Легковой автомобиль и автобус, который следовал по маршруту Заволжье-Дзержинск, столкнулись в Балахнинском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о произошедшем поступило в 18:30. Авария произошла недалеко от поворота на Дзержинск. Спасатели МЧС оцепили место ДТП, а также отключили автомобильные аккумуляторы у транспортных средств. Кроме того, в результате ДТП сильно повредилась лобовая часть легкового автомобиля. Спасателям пришлось деблокировать водителя. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В аварии пострадали восемь человек, водитель и пассажиры автобуса, среди них один ребенок. Погибших нет.

На данный момент сотрудники ГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области устанавливают обстоятельства произошедшего.