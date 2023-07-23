Нижегородцам расскажут о социальных гарантиях безработным по телефону прямой линии «Партнер». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нижегородцы смогут узнать о социальных гарантиях безработным по телефону прямой линии «Партнер». Об этом сообщили в Управлении по труду и занятости населения Нижегородской области.

Как отмечается, работу прямой телефонной линии организуют 27 июля с 10:00 до 12:00. Специалисты управления поделятся информацией о порядке и условиях постановки на регистрационный учет в органах службы занятости. Также можно будет задать вопросы, связанные с назначением пособия по безработице.

Телефоны прямой линии: 8 (831) 234-07-14 доб. 384 и 234-07-20 доб. 360.

Напомним, профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области. Встречи пройдут 26 и 28 июля в Нижнем Новгороде и городе Кстово