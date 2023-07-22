Профориентационные дни для безработных пройдут в Нижегородской области. Фото: Василий Вахрин

Профориентационные мероприятия для безработных пройдут в Нижегородской области. Встречи пройдут 26 и 28 июля в Нижнем Новгороде и городе Кстово, сообщает региональное управление по труду и занятости населения.

26 июля в 10.00 состоится встреча в областном филиале государственного фонда «Защитники Отечества» на улице Славянской в Нижнем Новгороде. В рамках мероприятия сотрудники управления проведут занятие по социальной адаптации, благодаря которому участники мероприятия смогут понять, почему не получается найти работу, и выявить свои сильные стороны как соискателя. Также всех присутствующих научат грамотно составлять резюме.

28 июля подобная встреча пройдет в городе Кстово в местном центре занятости на площади Ленина. Участников ждут групповых консультации психолога, который проконсультирует по проблемам при трудоустройстве, а также советы по подготовке к собеседованию.