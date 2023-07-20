Школьник из Нижнего Новгорода получил 200 баллов на ЕГЭ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выпускник из Нижнего Новгорода Дмитрий Киселев получил 200 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщили NewsNN.

Как отмечается, нижегородец набрал 100 баллов по двум предметам – русскому языку и физике. Кроме того, высокий результат он получил по математике – 86 баллов. Подросток закончил школу с золотой медью, чтобы добиться таких успехов он каждый день учился по шесть-семь часов. Частных репетитор у выпускника не было, он предпочитал занятия в онлайн-школах по подготовке ЕГЭ. Также ему помогала его девушка, с которой он решал задания для подготовки к экзаменам.

Дмитрий Киселев дал несколько советов при подготовке к ЕГЭ. Прежде всего, грамотно распределять нагрузку и не пытаться учить сразу несколько тем. Важно понять свои слабые и сильные стороны. Также нужно найти своего наставника, это не обязательно может быть учитель, например, им может стать кто-то из родственников.

Кроме того, школьник порекомендовал получать удовольствие от того, чтобы вы учите и, конечно, делать перерыв и давать организму отдохнуть.