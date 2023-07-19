Доходы бюджета Нижнего Новгорода планируют увеличить почти на 162 млн рублей. Фото: Даниил ОПАРИН

Доходы бюджета Нижнего Новгорода планируют увеличить на 161,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба городской Думы.

Как отмечается, соответствующие корректировки бюджета рассмотрела постоянная комиссия гордумы Нижнего Новгорода. Бюджет города в 2023 году планируют увеличить почти на 162 миллиона рублей. Средства пойдут на строительство двух пристроев к школам, а также на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

По инициативе депутатов, бюджетные средства в сумме 2,7 млн рублей перераспределят на обеспечение деятельности учреждений образования, приобретение и установку детского игрового оборудования, поддержку ТОСов. С соответствующим предложением выступил директор департамента финансов администрации города Юрий Мочалкин.

Что касается обновленных параметров бюджета, доходы составили 58,472 млрд рублей, расходы 61,943 млрд рублей, а дефицит 3,471 млрд рублей.