Эксперты составили рейтинг пяти самых дорогих квартир в Нижнем Новгороде. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперты составили рейтинг пяти самых дорогих квартиры в Нижнем Новгороде за первое полугодие 2023 года. Об этом сообщает GipperNN.

Первое место возглавляет шестикомнатный пентхаус на Верхневолжской набережной. Квартира с авторским дизайном и террасой с видом на Волгу и Оку стоит 149 млн рублей. Прошлой зимой владелица продавала квартиру, однако сейчас она уже снята с продажи.

Второе место занимает необычная квартира-«музей» с видом на Нижегородский кремль. Ее стоимость оценили в 71 млн рублей. В квартире необычный дизайн в стиле эклектики.

На третьем месте рейтинга квартира в элитном доме на улице Пожарского. Квартира, площадь которой составляет 175 кв. метров, выполнена в неоклассическом стиле. Жилье с видом на Стрелку и Нижегородский кремль оценивают в 70 млн рублей.

Четвертое место занимает четырехкомнатная квартира на улице Варварской. В панорамных окнах видны все четыре стороны исторического центра города. Мебель в квартире от элитных итальянских брендов. Ее стоимость оценили в 65 млн рублей.

На пятом месте расположилась четырехкомнатная квартира на улице Пожарского. В ней установлены витражные окна, через которые виден Нижегородский кремль, а также выполнен авторский ремонт. Ее стоимость 55 млн рублей.