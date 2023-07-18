Велодорожка и парковые качели появились в обновленном сквере Кораблестроителей

Сквер на Кораблестроителей обновили в Нижнем Новгороде. Фото Тг-канал Юрия Шалабаева.

Благоустройства сквера на проспекте Кораблестроителей завершилось в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Телеграм-канале.

Пространство площадью 22 тысячи квадратных метра обновили в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды».

- Здесь установили разнообразные игровые и спортивные элементы для малышей и ребят постарше, парковые качели, лавочки, светильники, добавили зелени. Дорожки проложили так, чтобы было удобно приходить из соседних домов, магазинов и с остановок, - рассказал мэр.

Кроме того, в сквере создана велодорожка. В Светлоярском парке и на улице 70 лет Октября также есть велодорожки. Таким образом, у сормовичей появился живописный велосипедный маршрут.

Кроме того, в сквере на Кораблестроителей высадили 150 деревьев и кустарников, разбили 50 квадратных метров цветников, установили перголы с качелями, теннисный стол. Само по себе пространство поделено на несколько тематических зон.

По словам Шалабаева в настоящее время в городе открыто 17 пространств, благоустроенных по нацпроекту.