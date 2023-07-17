Неизвестная болезнь из Египта может появиться в Нижегородской области

Симптомы неизвестного заболевания зафиксированы в 600 километрах южнее Каира. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Туристы могут привести в Нижегородсую область неизвестную болезнь из Египта. Как сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора, в 600 километрах к югу от Каира в провинции Кена зафиксированы случаи заболевания неизвестной болезнью, похожей на лихорадку Денге. Чтобы исключить риски завоза этой болезни, в Нижегородской области усилили санитарный контроль.

- Роспотребнадзор находится в контакте с египетской стороной и международными организациями для получения дополнительной информации о природе заболевания, рисках его трансграничного распространения и предпринимаемых профилактических мерах, - говорится в сообщении.

Помимо Египта, лихорадка денге встречается в Юго-Восточной Азии, Индии, Африке в тропическом и субтропическом поясе Северной, Центральной и Южной Америки.

Тем, кто планирует отдыхать в Египте, эпидемиологи напоминают о необходимости носить одежду с длинным рукавом и использовать средства от насекомых, а еще вешать москитные сетки на окна и двери.

- По возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о поездке за рубеж, - добавили в Роспотребнадзоре.