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НовостиПроисшествия16 июля 2023 15:46

Многоквартирный дом загорелся в Ленинском районе 16 июня

Пострадавших и погибших нет
Елизавета КОПЫЛОВА
Многоквартирный дом загорелся в Ленинском районе 16 июня

Многоквартирный дом загорелся в Ленинском районе 16 июня

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Многоквартирный дом загорелся по адресу улица Композиторская, 8А в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре поступило в 16:46. Пожарные незамедлительно выехали на место происшествия. Как выяснилось, загорелся подоконник в тамбуре на первом этаже. 50 жителей дома эвакуировали, среди них нет детей.

В 16:57 была объявлена ликвидация горения на площади два квадратных метра. Погибших и пострадавших нет.