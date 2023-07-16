Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем металлурга. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил металлургов с профессиональным праздником. Его обращение распространила пресс-служба регионального правительства.

Глеб Никитин отметил, что с металлургией в Нижегородской области связаны богатейшие традиции. В Нижнем Новгороде, Выксе, Кулебаках работают большое количество предприятий, которые модернизируются и реализуют новые крупные инвестиционные проекты.

У металлургов сейчас важная задача в области импортозамещения и повышения качества продукции. Именно от работы металлургов зависят многие сферы промышленности.

- В профессиональный праздник желаю вам никогда не терять веры в себя и своё призвание! Счастья, здоровья и благополучия — вам и вашим близким! – пожелал губернатор.