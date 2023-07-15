Новостройки в Нижнем Новгороде стали стоить на 20% дороже «вторички»

Новостройки в Нижнем Новгороде на 20% дороже «вторички» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Нижегородские новостройки стоят на 20% дороже вторичного жилья. Об этом сообщает GiperNN.

Как отмечается, стоимость квадратного метра вторичного жилья в июне составила 115,8 тысяч рублей. В то время как стоимость новостройки составила 139,9 тысяч рублей за один квадратный метр.

Эксперты называют ситуацию парадоксальной. Отмечается, что купить сданную квартиру сейчас будет дешевле, чем купить квартиру со сроком сдачи в 2024-2025 годах. Кроме того, значительно вырос срок экспозиции готового жилья. Оно может рекламироваться до восьми месяцев и продается с большим дисконтом.

Такая ситуация сложилась в следствие господдержки и льготных ипотечных программ. Как итог, увеличивается спрос на первичное жилье, и цена возрастает.

В настоящее время дисбаланс между ценами на первичное и вторичное жилье пытаются сократить за счет ужесточения требований госпрограмм и скидок от застройщиков. Кроме того, Минфин РФ прорабатывает льготную ипотеку на готовое жилье.