Более тысячи детей наберут в два корпуса нижегородской «Школы 800». Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Более тысячи ребят наберут этим летом в два корпуса «Школы 800» на предстоящий учебный год. Речь идет о корпусах в Верхних Печерах и на Автозаводе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

1 сентября 2023 года в корпус в Верхних Печерах пойдут учиться 1080 детей. Учебный процесс начался здесь в феврале 2023 года – тогда было зачислено 727 учащихся 1-8 классов. Этим летом планируется набрать еще 353 ребенка, в том числе 100 человек в четыре профильных 10-х класса. Дополнительные места были выделены в начальной школе для детей, проживающих в близлежащих домах, относящихся к перегруженным школам №103 и №22.

Что касается корпуса на Автозаводе, то он откроет свои двери впервые 1 сентября. За парты сядут 800 учеников 1-8 классов, 100 мест будет выделено дополнительно в начальной школе для жителей микрорайона «Юг».

- В «Школу 800» мы не набираем параллели 9 и 11 классов, поскольку работаем по системе критериального оценивания. Она кардинально отличается от пятибалльной системы, которую использует большинство школ. Переход на новый формат потребовал бы от учеников дополнительной вовлеченности и затраты ресурсов. В случае с выпускными классами это может отвлечь ребят от подготовки к экзаменам и усугубить стрессовую ситуацию, что, естественно, никому не нужно, - пояснил директор «Школы 800» Марк Сартан.

В будущем «Школа 800» будет проводить набор только в 1,5 и 10 классы.