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НовостиОбщество14 июля 2023 12:44

Директор дворца спорта «Нагорный» арестован в Нижнем Новгороде

Вадима Козлова подозревают в получении взятки
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Директор дворца спора «Нагорный» арестован в Нижнем Новгороде.

Директор дворца спора «Нагорный» арестован в Нижнем Новгороде.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде арестован директор дворца спорта «Нагорный» Вадим Козлов. Его подозревают в получении взятки, пишет «Коммерсант - Приволжье».

По версии следствия, преступление было совершено еще в 2020 году, когда Козлов занимал должность заместителя начальника исправительной колонии №5. Крупную сумму денег он получил за послабление режима содержания осужденных.

14 июля Московский районный суд избрал Козлову меру пресечения в виду ареста до 11 сентября – все это время будет вестись расследование уголовного дела.