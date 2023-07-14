Директор дворца спорта «Нагорный» арестован в Нижнем Новгороде

Директор дворца спора «Нагорный» арестован в Нижнем Новгороде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нижнем Новгороде арестован директор дворца спорта «Нагорный» Вадим Козлов. Его подозревают в получении взятки, пишет «Коммерсант - Приволжье».

По версии следствия, преступление было совершено еще в 2020 году, когда Козлов занимал должность заместителя начальника исправительной колонии №5. Крупную сумму денег он получил за послабление режима содержания осужденных.

14 июля Московский районный суд избрал Козлову меру пресечения в виду ареста до 11 сентября – все это время будет вестись расследование уголовного дела.