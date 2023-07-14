Кадки с деревьями уберут с Большой Покровской. Фото: тг-канал Юрия Шалабаева

В Нижнем Новгороде с улицы Большой Покровской уберут кадки с деревьями, а вместо них прямо в грунт посадят яблони. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Вопрос с озеленением Покровки всегда стоял остро, - отметил глава города. - Учитывая мнение специалистов и пожелания нижегородцев, решили посадить на Покровке крупномеры в грунт, а именно – яблони. Кадок не будет.

Сейчас на главной пешеходной улице Нижнего Новгорода идет точечное благоустройство. Рабочие локально меняют плитку и приводят в порядок участки, требующие внимания. В рамках этих работ и будут высажены новые деревья.

Что касается тех деревьев, которые сейчас растут здесь в импровизированных кадках, то их пересадят в сквер на улице Провиантской. Эта работа уже начата. По словам Юрия Шалабаева, крупномеры пересаживают вместе с земляным комом, за их состоянием будут наблюдать специалисты.