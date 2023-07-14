Улицу Рождественскую частично перекроют в выходные. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Улицу Рождественскую в центре Нижнего Новгорода частично перекроют в предстоящие выходные. Ограничения вступят в силу уже в ночь на субботу, сообщает пресс-служба городской администрации.

По информации мэрии, с 00:01 часов 15 июля закроют движение на участке от площади Маркина до улицы Широкой и до площади Благовещенской. Трамвай №11 временно не будет ходить, а водителям придется искать объездные пути. Машины, оставленные в этой зоне, будут перемещены эвакуатором на охраняемую стоянку.

Проезд вновь откроют в 5 утра воскресенья – днем 16 июля можно будет беспрепятственно ездить по этим участкам улицы Рождественской.