Потепление до +23 градусов придет в Нижний Новгород в выходные. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Комфортная летняя погода придет в Нижегородскую область на смену осенней прохладе. В предстоящие выходные в Нижнем Новгороде воздух прогреется до +23 градусов.

Согласно прогнозу «Ягдекс. Погоды», ситуация начнет меняться уже в пятницу. Максимальная температура воздуха сегодня днем составит +20 градусов, обойдется без дождей.

В субботу, 15 июля, в Нижнем Новгороде будет облачно, но без осадков. Температура достигнет +23°, а скорость ветра составит 1,5-2 метра в секунду.

В воскресенье, 16 июля, ожидается небольшой дождь. Утром температура воздуха составит +15°. Днём она поднимется до +20°, а вечером опустится до +18°.

Среди российских городов-миллионников самую тёплую погоду в выходные можно ждать в Красноярске, Перми, Новосибирске и Ростове-на-Дону — здесь температура воздуха прогреется до 29 градусов тепла.

Наиболее прохладными выходные станут для жителей Воронежа, Челябинска, Екатеринбурга и Омска, где ожидаемая температура не превысит +16… +19 градусов.