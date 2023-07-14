Проблемный ЖК «Воскресенская слобода» в Нижнем Новгороде не будут достраивать.

Проблемный жилой комплекс «Воскресенская слобода» в Нижнем Новгороде решили не достраивать. Соответствующая информация содержится в дорожной карте на сайте регионального Госстройнадзора, пишет NewsRoom24.

Пятиэтажный дом расположен на улице Шевченко в центре города и рассчитан на 30 семей. На момент остановки строительства его готовность составляла 57%. 17 дольщикам, которые вложились в его строительство, будет выплачена компенсация – сделать это планируется до конца 2023 года.

ЖК «Воскресенская слобода» начали строить около 10 лет назад, однако к концу 2020 года дом так и не был возведен. Спустя еще год его передали региональному Фонду защиты прав граждан, а потом и вовсе решили отказаться от его строительства.