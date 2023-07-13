Трансляция богослужения патриарха Кирилла в Арзамасе обойдется в 1,4 млн рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трансляция богослужения патриарха Кирилла в Арзамасе обойдется в 1,4 млн рублей. Подрядчика, который это организует, сейчас ищут на сайте госзакупок, пишет NewsRoom24.

Как сообщалось ранее, владыка посетит Нижегородскую область 30 июля. В ходе визита он посетит Арзамас, где возглавит церковную службу ко дню памяти преподобных Серафима Саровского и Макария Желтоводского и Унженского.

На Соборной площади города при этом установят большой экран, на который будет выводиться картинка и звук из храма. На организацию трансляции потратят 1,4 млн рублей, средства выделят из регионального бюджета на 2023 год.