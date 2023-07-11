Авиашоу над Волгой проведет нижегородский аэропорт 15 июля Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Нижегородский аэропорт имени Чкалова проведет авиашоу над Волгой 15 июля. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

Праздничное мероприятие приурочено 100-летию первого регулярного пассажирского рейса «Москва-Нижний Новгород». В нижегородском аэропорту посетителей будет ждать специальный рейс «Аэрофлота». Кроме того, можно будет принять участие в гашении специальной почты, изданной «Почтой России» к юбилею. Также пассажиры смогут сфотографироваться со стюардессами в ретроформе и отправить прямо из терминала юбилейную открытку

Авиашоу над Волгой пройдет с демонстрацией фигур высшего пилотажа. По приглашению аэропорта в шоу будет участвовать пилотажная группа «Русь», которая будет выступать на пяти самолетах Л-39. Кроме того, на мероприятие приедет Светлана Копанина - выдающийся пилот мировой спортивной авиации, многократная абсолютная чемпионка мира. Она выполнит полет на двухместном пилотажно-тренировочном самолете EXTRA 330LX.

Как отмечается, в авиашоу примут участие учебно-боевой самолет Як-130, сверхзвуковой реактивный истребитель МиГ-29УБ Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» и Як-52 нижегородского аэроклуба им. П.И. Баранова.

Мероприятие начнется в 14:30. Посмотреть его можно будет со Стрелки или других видовых точек города.

Также отмечается, что с 11:00 до 19:00 праздничные мероприятия пройдут на Нижегородской ярмарке. Кроме того, 14 и 15 июля на нижегородской телебашне появится тематическая подсветка к 100-летию первого регулярного рейса.