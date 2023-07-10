Денис Скалкин назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

Денис Скалкин с 10 июля назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ подписал глава города Юрий Шалабаев. Ранее в течение месяца он был исполняющим обязанности первого замглавы администрации.

- Сейчас департаменты моего блока реализуют крупные проекты, значимые для Нижнего Новгорода, - отметил ранее Денис Скалкин. - Традиционно большое внимание уделяем национальным проектам: уже сдаются первые благоустроенные пространства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», с хорошим темпом идут работы по ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Он напомнил, что крупнейшие городские коммунальные предприятия АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» реализуют проекты по повышению надежности коммунального хозяйства города, в том числе, с привлечением федеральных средств.

- Предстоят серьезные работы по модернизации тепловых сетей, перспективное развитие в части проекта по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в Новинки и Ольгино, реконструкция котельных и Нижегородской станции аэрации. И, конечно, подготовка города к новому отопительному периоду, - уточнил он.