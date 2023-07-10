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НовостиОбщество10 июля 2023 11:25

Денис Скалкин назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода

До этого он уже чуть больше месяца был исполняющим обязанности
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Денис Скалкин назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

Денис Скалкин назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода. ФОТО: Администрация Нижнего Новгорода.

Денис Скалкин с 10 июля назначен первым заместителем главы Нижнего Новгорода. Соответствующий приказ подписал глава города Юрий Шалабаев. Ранее в течение месяца он был исполняющим обязанности первого замглавы администрации.

- Сейчас департаменты моего блока реализуют крупные проекты, значимые для Нижнего Новгорода, - отметил ранее Денис Скалкин. - Традиционно большое внимание уделяем национальным проектам: уже сдаются первые благоустроенные пространства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», с хорошим темпом идут работы по ремонту дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Он напомнил, что крупнейшие городские коммунальные предприятия АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» реализуют проекты по повышению надежности коммунального хозяйства города, в том числе, с привлечением федеральных средств.

- Предстоят серьезные работы по модернизации тепловых сетей, перспективное развитие в части проекта по строительству сетей водоснабжения и водоотведения в Новинки и Ольгино, реконструкция котельных и Нижегородской станции аэрации. И, конечно, подготовка города к новому отопительному периоду, - уточнил он.