Губернатор Нижегородской области поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей с Днем семьи, любви и верности. Его обращение опубликовала пресс-служба правительства Нижегородской области.

Глава региона напомним нижегородцам, что история этого праздника связана с Нижегородской областью. Семья Петра и Февронии зародилась на берегах Оки, а в те времена в устье реки закладывался город Нижний Новгород. С того времени уже прошло восемь веков, но основой нашего общества по-прежнему остается семья.

- В Нижегородской области много примеров крепких и дружных семей. Не раз я лично поздравлял такие пары. Сквозь десятилетия люди проносят тепло друг к другу, рука об руку проходят через множество испытаний, - поделился губернатор.

Он также пожелал каждому, чтобы рядом всегда были любящие люди, а близкие были здоровы и счастливы.