Михаил Мишустин поручил проработать развитие учебного кластера МГУ в Сарове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать развитие учебного кластера МГУ в Сарове. Об этом сообщается на сайте кабинета министров России.

Филиал МГУ в Сарове был создан в 2021 году на базе Национального центра физики и математики. Это восьмой филиал вуза в стране. На данный момент в филиале обучаются 100 студентов и аспирантов.

Во время рабочей поездки, которая состоялась 2 июня 2023 года Михаил Мишустин поручил строительство нового учебного корпуса и общежития для студентов и преподавателей филиала. Площадь нового учебного корпуса МГУ составит 20 тыс. кв. метров, а обучаться здесь смогут сразу 500 студентов. Ответственными за это определены Минобрнауки, Минстрой, Минфин и госкорпорация «Росатом» вместе с МГУ имени Ломоносова.

В состав нового кампуса также войдут объекты коммунальной и инженерной инфраструктуры.