Размер маткапитала за третьего ребенка предлагают увеличить в Нижегородской области Фото: Даниил ОПАРИН

Размер материнского капитала за третьего ребенка предлагают увеличить в Нижегородской области. Такую инициативу внесли члены фракции КПРФ в Нижегородской области.

Депутаты партии предлагают при рождении третьего ребенка сделать выплату, равную 30% от величины федерального маткапитала. Эта сумма составила бы 232,6 тыс рублей. На данный момент в регионе при рождении третьего ребенка выплачивают 100 тысяч рублей.

Авторы инициативы считают, что ежегодно с индексацией федерального маткапитала, будет увеличиваться и региональный.

Численность Нижегородской области стабильно снижается. С 1990 года по настоящее время численность снизилась почти на 650 тысяч человек. Изменения в законопроект могут помочь увеличить рождаемость в Нижегородской области.