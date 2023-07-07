Концерт Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за два часа до начала Фото: Даниил ОПАРИН

Концерт российской певицы Алены Швец в Нижнем Новгороде отменили за два часа до начала. Об этом сообщили в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

Поклонники российской исполнительницы уже собрались возле MILO CONCERT HALL, где должен был сегодня пройти ее концерт. Однако за два часа до начала гостям сообщили о том, что концерт не состоится.

Многие поклонники остались недовольны, ведь они приехали с области. Купленные билеты обещают вернуть. Комментировать сложившиеся ситуацию организаторы отказываются.